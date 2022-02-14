Названа судьба человечества после пандемии COVID-19

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что после окончания пандемии COVID-19 человечество получит коморбидную нацию людей, которые будут иметь сразу несколько хронических заболеваний. Так, например, люди будут страдать от поражения центральной нервной, сосудистой и сердечно-сосудистой систем, отметил эксперт. По его мнению, должна быть разработана новый специализированный подход к реабилитации пациентов. Об этом сообщает URA.RU.

Это и поражения центральной нервной системы, сосудистой и сердечно-сосудистой, нарушения со стороны иммунной системы, а также системные и аутоиммунные заболевания, — поделился Токарев.

Человечеству предстоит дальше решать целый комплекс проблем, а также работать не покладая рук в плане восстановления утраченных функций пациентов, считает специалист. «Разрабатывать научно-обоснованные специализированные подходы к профильной реабилитации пациентов с различными осложнениями после коронавируса», — подчеркнул Токарев.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что домашние напитки, в том числе морсы и настои на основе зелёного чая, могут помочь восстановиться после коронавируса. Для этих целей подойдут такие ягоды, как клюква и облепиха, уточнила специалист. Если кому-то хочется, чтобы напиток был сладким, то, по мнению врача, можно использовать клубнику.