Названа снижающая уровень сахара в крови специя

Снизить уровень сахара в крови людям с диабетом второго типа может помочь корица, сообщает Daily Express. Кроме того, ежедневное добавление в напиток этой популярной специи нормализует показатели холестерина. Приправу можно купить в виде сиропа, экстракта или капсул.

По данным эндокринологов, корица имитирует инсулин в организме, а также помогает при транспортировке глюкозы в клетки, благодаря чему состояние больного улучшается. Как утверждают врачи, употребление каждый день натощак одного — шести граммов корицы снизит уровень глюкозы на 18–29%.

Эксперты рекомендуют добавлять корицу в горячий чай.

Ранее врач-терапевт Сури Дадашева рассказала, как самостоятельно определить признаки сахарного диабета. Это жажда, частое мочеиспускание и постоянное чувство голода. По словам медика, к ранним проявлениям диабета также можно отнести слабость, потливость, сухость кожных покровов, плохое заживление ран. Среди причин диабета плохая наследственность, ожирение, артериальная гипертензия. Людям, находящимся в зоне риска, она рекомендовала вести здоровый образ жизни, нормализовать массу тела, быть физически активными и избегать стрессов.