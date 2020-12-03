Названа серьёзная опасность коронавируса для новорожденных

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Коронавирус нового типа способен вызывать серьёзные повреждения сердечной мышцы у младенцев. Об этом говорится в отчёте экспертов Американского колледжа кардиологии.

О повреждениях миокарда у взрослых пациентов с коронавирусом сообщалось с первых дней пандемии. Вместе с тем предполагалось, что дети переносят инфекцию легко или бессимптомно. Но выяснилось, что серьёзные последствия могут появляться и у младенцев. Такой вывод сделали в Американском колледже кардиологии, основываясь на отчёте о лечении двухмесячного ребёнка, у которого возникли обратимые повреждения миокарда, а также развилась сердечная недостаточность после заражения коронавирусом.

Малыш появился на свет на 33 неделе и провёл первые три недели в отделении интенсивной терапии. Он стал страдать удушьем, а его кожа приобрела синеватый оттенок. Тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. После того, как врачи провели электрокардиограмму, они выяснили, что COVID-19 вызвал травмы сердечной мышцы и усугубил симптомы сердечной недостаточности у ребёнка.

Маленькому пациенту провели жидкостную реанимацию и искусственную вентиляцию лёгких, а также экспериментально ввели препарат ремдесивир. После своевременных действий у младенца восстановилась нормальная работа сердечной мышцы. Вскоре его выписали из больницы без дальнейшего приёма каких-либо лекарств от сердечной недостаточности, передаёт Sky News.

Уточняется, что врачи, составившие отчёт, полагают, что большинство детей или бессимптомно, или легко переносят коронавирус, однако описанный случай доказывает, что у младенцев возможны обратимые повреждения миокарда при COVID-19.

Ранее стало известно, что новорождённый может получить антитела к коронавирусу от матери с грудным молоком. Однако такая защита носит лишь кратковременный характер. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Специалист отметила, что в таком случае младенец теоретически может иметь определённую защиту от коронавируса, но только на тот период, пока мать кормит его грудным молоком. Эксперт добавила, что быстрое снижение титров антител к SARS-CoV2 у новорождённых указывает на то, что они получены ребёнком от матери, писал NEWS.ru.