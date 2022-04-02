Названа смертельная опасность храпа

Отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что храп может стать причиной остановки дыхания, а это в свою очередь может привести к инфаркту и инсульту. По словам эксперта, это визитная карточка того, что у человека не дышит нос в ночное время. Одной из причин этого явления, по мнению врача, может стать искривление перегородки носа и полнота, сообщает URA.RU.

Храп безумно опасен для человека. Безумно в смысле смертельно опасен. Храп — это визитная карточка того, что у человека не дышит нос в ночное время, — рассказал Зайцев.

Людям, которые страдают от храпа, следует обратиться к врачу, чтобы он осмотрел нос и выбрал правильное лечение, посоветовал врач.

Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев ранее заявил, что совместный приём витаминов и лекарственных средств может привести к обратному и опасному результату. По его словам, может произойти снижение эффективности препаратов и проблемы с их усвоением. Он посоветовал принимать лекарственные препараты либо до приёма пищи, либо после. Эксперт при этом призвал обращать внимание на инструкцию по применению лекарственных препаратов.