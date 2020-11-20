Названа смертельная болезнь лёгких из-за проблем с пальцами

https://static.news.ru/photo/b3b45e8a-2baf-11eb-a6e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель британского общества по изучению онкологического заболевания Эми Херст заявила, что утолщение кончиков пальцев может служить признаком рака лёгких. По её словам, так называемый синдром барабанных палочек, является не самым распространённым признаком болезни.

Кроме того, подобная деформация пальцев может говорить и о других негативных изменениях в организме, сообщает газета Express.

Синдром барабанных палочек проявляется в виде изменений в форме ногтей или пальцев, которые начинают выглядеть опухшими, — пояснила врач.

Херст посоветовала обращать внимание на некоторые изменения на руках. Так, основание ногтя может стать мягким, а кожа рядом — блестящей, ногти начнут изгибаться больше обычного, кончики пальцев могут стать больше. В таких случаях следует сразу обратиться к врачу, указала эксперт.

Это вызвано тем, что в данную область приливает больше крови, чем обычно. Но мы не до конца понимаем, почему это происходит, — уточнили в организации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что онкологические заболевания порой можно предугадать по косвенным признакам. Именно они должны насторожить и стать поводом для визита к врачу, предупредили в британском Фонде Роя Кастла. Среди признаков вероятного рака лёгких специалисты назвали, например, необъяснимую потерю веса и повторные инфекционные заболевания органов грудной клетки.