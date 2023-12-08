Названа самая распространенная причина болей в спине

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Причины болей в спине различны — травмы и их последствия, болезни соединительной ткани (болезнь Бехтерева, ревматоидный полиартрит), воспалительные процессы, повреждения связок и грыжи межпозвоночных дисков. Последняя — самая распространенная.

Прихватило спину: почему?

Грыжей межпозвоночного диска называют выпячивание ядра межпозвоночного диска в просвет позвоночного канала, где находятся нервные структуры, приводящее к их сдавлению.

Чаще всего грыжи появляются в пояснично-крестцовом отделе. Реже — в шейном и грудном отделах.

По каким признакам можно заподозрить у себя грыжу?

К образованию грыжи диска обычно приводят избыточные физические нагрузки, часто связанные с подъемом тяжестей – например, штанги в зале или мешка с цементом на даче. Чаще всего это проявляется болями и скованностью в спине (при движениях), в дальнейшем могут присоединиться боли в ногах или руках.

Формирование грыжи диска проходит несколько этапов: сначала формируется протрузия или выбухание межпозвоночного диска. Сами по себе протрузии межпозвоночного диска, как правило, не вызывают жалоб. Поэтому зачастую большинство людей не подозревают об их наличии и не предъявляют каких-либо жалоб до определенного момента. Дальнейшее увеличение размера протрузии приводит к образованию грыжи диска, которая начинает проявлять себя тогда, когда сдавливает нервные структуры позвоночного канала. Первые симптомы — боль в конечности, затем — онемение. На поздних стадиях возникает слабость в мышцах и нарушение функции конечности.

Почему появляются грыжи?

Основная причина образования грыж — постепенное разрушение межпозвоночного диска. «Значительную роль в этом играют процессы, приводящие к нарушению питания ткани межпозвоночного диска: избыточные физические нагрузки - подъем тяжестей; вождение автомобиля и другие занятия, предполагающие длительное положение сидя, которое является самым не физиологичным для позвоночного столба. Неправильное питание, переедание тоже играет роль — избыточный вес это один из значимых факторов риска формирования грыжи диска», — отмечает врач-нейрохирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Петр Волков.

Если у человека стала болеть спина, куда идти?

При возникновении болей в спине, следует обратиться к врачу-неврологу или врачу-нейрохирургу.

«Золотым стандартом» диагностики грыж межпозвоночных дисков является магнитно-резонансная томография (МРТ), - уточняет Петр Волков. - При этом, нельзя пренебрегать лабораторной диагностикой. На основании исследований крови, назначенных врачом, можно выявить наличие системных воспалительных, аутоиммунных заболеваний, поражение нервов на фоне инфекционных вирусных процессов, сахарного диабета».

Как лечить грыжи?

Консервативные методы

Основные методы консервативного лечения межпозвоночной грыжи «на старте» болезни — использование корсета, противовоспалительная терапия нестероидными и гормональными препаратами, снимающими отек тканей и нервных структур, возникающие на фоне сдавления грыжей диска, а также болезненный спазм мышц спины, физиотерапевтическое лечение, массаж. В ряде случаев с лечебной и диагностической целью возможно выполнение блокад под флюороскопическим (рентгеновским) или ультразвуковым контролем.

Кроме медикаментозной терапии, значительную и зачастую решающую роль играет лечебная физкультура, регулярные занятия гимнастикой, плавание в бассейне. Следует отметить, что лечебная гимнастика должна применяться не в фазе обострения.

Хирургическое лечение

К операции прибегают тогда, когда стойкий выраженный болевой синдром не получается купировать консервативными методами.

«Классикой» является хирургическое удаление грыжи межпозвоночного диска. Основной «плюс» этой методики — возможность полноценного удаления грыжи межпозвоночного диска любого расположения — микрохирургическое (микродискэктомия) или эндоскопическое удаление. Эндоскопическое удаление — менее травматичный способ, поскольку оперативное вмешательство проводится через кожный разрез длиною менее 1 см.

При протрузиях диска без повреждения целостности фиброзного кольца применяется малоинвазивная хирургическая методика лечения — пункционная нуклеопластика. Ее основным достоинством является малотравматичность, максимально ранняя реабилитация пациента и возвращение его к обычному образу жизни. Следует отметить, что несмотря на малую инвазивность вмешательства, к проведению данной процедуры существуют и противопоказания. К ним относят возраст 55+, наличие нестабильности позвоночного столба, выраженное снижение высоты межпозвоночного диска и ряд других.

Одна из самых инновационных методик последних лет — Диск Фикс. Это новейшая микрохирургическая процедура, которая применяется при протрузиях и на ранних стадиях развития грыж межпозвоночных дисков. Методика отличается минимальным вмешательством в организм, быстрым наступлением клинического эффекта, а также коротким сроком реабилитации. Технология Диск Фикс предполагает выполнение сразу 3 процедур за одно вмешательство: нуклеотомии, нуклеопластики и аннулопластики.



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