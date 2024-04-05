Названа прививка, которую россиянам стоит сделать как можно скорее Инфекционист Тимаков: россиянам нужно как можно быстрее привиться от энцефалита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Преждевременная вакцинация остается самым важным и эффективным способом борьбы с клещевым энцефалитом, отметил в разговоре с NEWS.ru инфекционист Евгений Тимаков. Специалист также констатировал, что у соответствующих прививок практически нет никаких противопоказаний.

Противопоказаний против прививки от клещевого энцефалита почти нет — она делается всем, за исключением тех, у кого идет обострение хронических заболеваний, острый инфекционный процесс, выраженный иммунодефицит. Самое важное и эффективное, что можно сделать, —это преждевременная вакцинация, — подчеркнул он.

Ранее главный эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артеменко предупредил, что в апреле начнется сезон клещей. Специалист также уточнил, что активная фаза в жизни членистоногих начинается, когда появляются первые проталины.

До этого о первом появлении снежных блох сообщили в Московской области. Как заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, это членистоногое не представляет опасности для человека, а при повышении температуры воздуха до 12 градусов тепла и выше оно погибнет.