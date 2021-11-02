Названа причина высокого уровня холестерина у молодых людей

Повышенный уровень холестерина иногда наблюдается у молодых людей, занимающихся спортом. По мнению специалистов благотворительной организации Heart UK, его причины могут быть наследственными. Об этом сообщает Live 24.

Издание отмечает, что высокий уровень холестерина также могут вызвать недостаток физической активности, неумеренное потребление жирной пищи, избыточный вес и частое употребление алкоголя. Врачи советуют сдавать анализы на холестерин всем людям после 40 лет ежегодно.

По мнению экспертов Американской академии дерматологии, свидетельствовать о высоком уровне холестерина могут жёлто-оранжевые наросты на коже.

Специалисты рекомендуют придерживаться определённых правил, чтобы предупредить проблемы со здоровьем. Следует уделять спорту не менее 2,5 часа в неделю и отказаться от курения. В подборе рациона стоит обратить внимание на ненасыщенные жиры: авокадо, растительные масла, орехи и семена льна, а также рыбу.