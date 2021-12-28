Названа причина резкого ухудшения зрения

Эндокринолог Татьяна Бочарова заявила, что витамин А входит в число важнейших витаминов для зрения, поскольку помогает работе зрительного нерва и укрепляет глазные мышцы. Нехватка данного витамина ведёт к сухости роговицы и закупорке слезных каналов, отметила врач в беседе с РИА Новости.

Это ощущение знакомо всем, кто проводит много времени за компьютером. Ещё одно неприятное последствие дефицита витамина А — «куриная слепота»: явление, когда в темноте зрение снижается и человек не улавливает минимальный свет, — пояснила Бочарова.

Провитамин А проще всего получить из свежевыжатых овощных соков. Больше всего его встречается в рыбьем жире (19 мг на 100 г), куриной печени (12 мг) и говяжьей (8,2 мг), печени трески (4,4 мг) и бараньей печени (3,6 мг).

Ранее стало известно, что кофеин повышает внимательность и точность обнаружения движущихся целей, а также улучшает реакцию, выяснили учёные университета Уотерлу в Канаде. Это важно для таких действий, как вождение, езда на велосипеде или занятия спортом. По словам учёных, употребление кофеина может быть полезно для зрения человека.