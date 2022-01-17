Названа причина проблем с потенцией у мужчин при COVID-19

Американские учёные из департамента урологии Университета здравоохранения штата Юта выявили, что при острой стадии COVID-19 появляются сложности с дыханием, из-за чего нарушается газообмен, что приводит к проблемам с потенцией. По мнению специалистов, главная проблема во время заболевания коронавирусом у мужчин возникает из-за фиброза лёгких. Работа опубликована в журнале Nature.

Лёгочный фиброз ухудшает физиологические механизмы лёгких, снижая лёгочный газообмен и, следовательно, ухудшая насыщение кислородом, — пояснил «Известиям» врач-уролог МЕДСИ Premium Артур Тедеев.

Учёные также отметили, что на потенцию влияет и стресс, который приходится переживать из-за COVID-19. Факторами, которые влияют на либидо и сексуальность, стали домашняя изоляция, отсутствие движения и социальных контактов, потеря работы, экономические проблемы, а также страх перед инфекцией и смертью.

Ранее руководитель временного COVID-стационара «РЖД-Медицина» врач-кардиолог Заурбек Шугушев заявил, что состояние пациента, чьё сердце пострадало от COVID-19, похоже на то, в котором находится человек, перенёсший обширный инфаркт. Эксперт добавил, что самые тяжёлые последствия выявляются уже при постковидном синдроме.