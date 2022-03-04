Названа причина необычного кашля при «омикроне»

Лор Мальченко рассказала про необычный кашель при «омикроне»
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
04:51, 04 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Врач-отоларинголог Ольга Мальченко заявила, что кашель при «омикроне» возникает из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани. По этой причине она предостерегла людей от лечения недуга муколитическими средствами, вызывающими мокроту. Для лечения такого кашля, по словам врача, назначаются препараты, подавляющие приступы, а также ингаляции, сообщает URA.RU.
Кашель возникает из-за раздражения нервных окончаний глотки, на задней стенке, у гортани. То есть сам нерв частично поражается вирусом, плюс при «омикроне» происходит воспаление в верхних дыхательных путях, — добавила Мальченко.
Из-за этого возникает раздражение слизистых оболочек, отметила эксперт. Ещё одним методом лечения являются препараты, которые смягчают и увлажняют слизистую.
Руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова ранее рассказала, что для того, чтобы определить, болел ли привитый человек COVID или нет, нужно сдать определённый анализ. По её словам, после болезни коронавирусом у людей появляются антитела к нуклеокапсиду, который является индикатором контакта с вирусом.