Названа причина необычного кашля при «омикроне»

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В России ещё возможны новые подъёмы заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил в интервью РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, существует две причины такого развития ситуации.

У нас могут быть и новые подъёмы заболеваемости, — сказал Тимаков. По его словам, подобное возможно в случае, если будет снижаться коллективный иммунитет, или в случае, если появится новая мутация...