Названа причина «мозгового тумана» у больных коронавирусом

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Учёные выяснили, что приводит к появлению так называемого «мозгового тумана» у инфицированных коронавирусной инфекцией. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cancer Cell.

Специалисты из Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке вместе с коллегами изучили спинномозговую жидкость 18 больных раком пациентов, у которых диагностировали неврологическую дисфункцию после заражения COVID-19. Она характеризуется такими симптомами, как усталость, спутанность сознания, потеря памяти и другими аномалиями, иногда называемыми «мозговым туманом» или «ковидным мозгом», передаёт РИА Новости.

Мы обнаружили у пациентов воспаление и высокий уровень цитокинов в спинномозговой жидкости, что объясняло их симптомы, — рассказал учёный Ян Ремсик.

Он пояснил, что цитокины — это категория белков, управляющих развитием и гомеостазом иммунной системы.

Согласно данным специалистов, в некоторых случаях коронавирус провоцирует перепроизводство этих молекул и приводит к так называемому «цитокиновому шторму», который представляет опасность для жизни.

Ранее стало известно, что на риск попасть в больницу с коронавирусом и на тяжесть заболевания серьёзно влияют ожирение, гипертония, диабет и сердечная недостаточность. Об этом сообщила команда американских учёных по итогам математического анализа количества заражений и госпитализаций относительно имеющихся у людей заболеваний. Исследователи проанализировали более 900 тысяч случаев стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 30% случаев были связаны с ожирением, 26% с гипертонией, 21% с диабетом, а 12% с сердечной недостаточностью, передаёт Journal of the American Heart Association.

Кроме того, фактором риска стал и возраст заболевших: в 8% случаев в больнице оказывались граждане с диабетом, чей возраст был меньше 50 лет. При этом люди старше 65 лет попадали в больницу в 29% случаев. Число госпитализаций, связанных с указанными болезнями, было выше у темнокожих людей, а процент попадания на больничную койку с диабетом и ожирением оказался выше всего у латиноамериканцев, писал NEWS.ru.