Названа причина эпидемии дифтерии в Москве

https://static.news.ru/photo/806660f6-99ae-11eb-b9fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ от вакцинации стал причиной эпидемии дифтерии в Москве в 1990-х годах. Об этом рассказал в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов.

По словам медика, ему есть с чем сравнить нынешнюю пандемию коронавируса, поскольку он был участником ликвидации эпидемии дифтерии в Москве в 1993–94 годах.

Но тогда было несравнимо меньше количество заболевших, зато было чёткое понимание, какой возбудитель, какие особенности клиники и причины. А причина была только одна — массовый отказ от вакцинации, который начался в конце 80-х годов, прошло пять-шесть лет — и эпидемия дифтерии возникла, — сообщил врач.

Николай Плавунов отметил, что дифтерию удалось подавить в течение двух лет, благодаря тому, что начала проводиться массовая вакцинация. В результате сформировался коллективный иммунитет, который не позволяет заболеванию активно распространяться.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова назвала сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19. По её словам, он может быть достигнут в России к сентябрю. По словам чиновницы, всё зависит от интенсивности прививочной кампании.