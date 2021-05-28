Названа польза четырёхдневки для здоровья

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Польза от сокращения рабочих часов доказана ВОЗ и Международной организацией труда. Как пишет портал «Mail.Здоровье», во многих странах мира обсуждается переход на четырёхдневную рабочую неделю, в том числе потому, что 32 рабочих часа в неделю способствуют лучшему балансу личной жизни и работы.

О вводе в России четырёхдневки ранее неоднократно говорил и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Впервые он озвучил эту мысль ещё на посту премьер-министра в 2019 году.

Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, — объяснил он на выступлении в Женеве.

Переработки убивают

17 мая 2021 года ВОЗ официально признал по результатам первого в мире глобального анализа влияния переработок на жизнь и здоровье людей, что постоянные переработки приводят к серьёзным последствиям для организма. В частности, только за 2016 год люди, работавшие по 11–12 часов в день, пять дней в неделю, чаще страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Во всём мире от инсульта и ишемической болезни сердца погибли 745 тысяч человек.

Опыт корпораций

Десятки крупных компаний в мире, которые перешли на четырёхдневку, заметили улучшение качества работы своих сотрудников. Microsoft, например, заявил о 40-процентном росте производительности труда после перехода на такой график.

В компании отметили, что это связано с тем, что освободившийся дополнительный нерабочий день позволяет сотрудникам как следует отдохнуть и зарядиться энергией для работы.

С заботой о климате

Четырёхдневная рабочая неделя полезна не только для сотрудников, но и для климата, утверждает Insider. Издание ссылается на исследование, в котором сказано , что есть прямая корреляция между увеличением продолжительности рабочего дня и повышенным уровнем загрязнения.

Если бы американцы, рабочий день которых намного длиннее европейцев, работали столько же, сколько в ЕС, США потребляли бы на 20% меньше энергии.

Ранее Минтруд пообещал рассмотреть предложение о четырёхдневке, если предложение поступит. Его будут рассматривать, как и все другие инициативы.