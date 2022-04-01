Названа польза бананов для гипертоников

Помимо того что бананы богаты питательными веществами, они помогают худеть, регулируют давление, обладают противомикробными свойствами и повышают настроение, сообщает Live 24. Содержащийся в них витамин В6 помогает выработке «гормонов счастья» дофамина и серотонина.

В среднем банане содержится около 322 мг калия и нет ни одного грамма натрия, что делает этот фрукт полезным для гипертоников. Повышенное содержание калия способствует снижению риска развития гипертонии, ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта, — пишет издание.

Уже упомянутый витамин В6 является иммуностимулятором, в связи с чем раньше бананами лечили ветрянку, корь и диарею. Также в бананах есть альфа-аминокислота триптофан, которая тоже помогает вырабатывать серотонин.

Ранее сообщалось, что в бананах содержится магний, этот полезный микроэлемент способствует набору мышечной массы после тренировок, а также ускоряет восстановление организма. Помимо этого, фрукты содержат 6% суточной нормы фолиевой кислоты, которая помогает бороться с депрессией.

Кроме того, бананы могут стать средством для увлажнения кожи лица, а также повысить её упругость. Из этих фруктов можно сделать маску, которая восстановит потрескавшуюся и пересушенную кожу из-за большого количества витамина А.