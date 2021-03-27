Названа пищевая добавка, которая снижает иммунитет

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Не все пищевые добавки одинаково полезны, некоторые даже вредны. Американские исследователи выявили одну такую: она может снижать иммунитет.

Исследователи проанализировали влияние на организм наиболее распространённых химических веществ, которые производители добавляют в свою продукцию, а также соединений, которые во время изготовления переходят в продукты питания из упаковочных материалов или технологического оборудования.

В итоге специалисты выявили существенный негативный эффект от употребления третичного бутилгидрохинона, он же Е319. Компонент применяют при производстве растительных и животных жиров, в том числе рыбьего жира, а также добавляют в сухие полуфабрикаты, кондитерские изделия, сухие завтраки, концентраты супов и соусы, передаёт РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.

Присутствие этого вещества в рационе снижает иммунную защиту организма, а также негативно влияет на эффективность вакцин и может быть связано с ростом пищевой аллергии, выяснили исследователи.

Они обратили внимание на то, что современные требования к регулированию пищевых добавок не учитывают последних научных данных об их влиянии на здоровье. В связи с этим, по мнению экспертов, назрела необходимость пересмотреть действующие стандарты.

Ранее, как писал NEWS.ru, эпидемиолог Джон Эдмундс заявил, что социальное дистанцирование снижает уровень иммунитета у людей.