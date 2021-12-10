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Названа основная причина ухудшения зрения

Офтальмолог Лим: самая частая причина ухудшения зрения — это катаракта
14:59, 10 декабря 2021
Названа основная причина ухудшения зрения Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru
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Самая популярная причина ухудшения зрения — это катаракта, заявил офтальмолог Джеймс Лим, передаёт Live 24. Она проявляется через помутнение хрусталика, которое не даёт проходить свету, что может привести к потере зрения.

В большинстве случаев это (падение остроты зрения. — NEWS.ru) связано с нормальными возрастными изменениями. И если возрастные изменения неизбежны, то причиной повышения риска развития катаракты в раннем возрасте могут стать многие факторы, например, чрезмерное воздействие солнечных, ультрафиолетовых, лучей, такие состояния, как диабет и высокое артериальное давление, курение, травмы, некоторые лекарства и неполноценное питание, — рассказал Лим.

Хирургическое лечение катаракты предусматривает замену хрусталика интраокулярной линзой.

Ранее генеральный директор ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» Минздрава России Александр Чухраёв сообщил, что катаракта входит в число заболеваний, которые проявляются у всё более молодых пациентов. По его словам, причиной нарушения функции зрения и развития катаракты является любое действие, которое приводит к усталости глаз. Это сварка, пыль, чтение в темноте, долгая работа за компьютером или постоянный взгляд в экран смартфона.

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