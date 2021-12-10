Названа основная причина ухудшения зрения

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Закаливаться нужно постепенно, понижая температуру всего тела, кроме кистей, ступней и головы, заявил кандидат медицинских наук, лор-врач Владимир Зайцев. Он предупредил, что процесс закаливания может привести к возникновению различных заболеваний, если делать это неправильно, пишет «Слово и Дело».

Главное минимизирующее риски условие закаливания — приходить к этому нужно постепенно, дозировано. К примеру, контрастный душ — это один из примеров правильного закаливания организма. Я советую начинать закаливаться именно в...