Названа основная причина развития кариеса

https://static.news.ru/photo/34b4225c-b016-11e9-9977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Нарушение экологического баланса и изменение кислотности в полости рта — основная причина развития кариеса. Об этом рассказал научный сотрудник Центрального НИ стоматологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Олесь Шевченко.

В интервью KP.RU медик отметил , что патологический процесс во рту начинается из-за воздействия бактерий. В результате их жизнедеятельности образуются органические кислоты, они и разъедают оболочку зуба.

При этом усиливают негативное влияние на здоровье зубов употребление сладостей и пренебрежение правилами гигиены полости рта. Нарушению целостности оболочки зубов способствуют также чрезмерно горячая или холодная пища.

Олесь Шевченко отметил, что у некоторых людей генетически зубы более устойчивы к повреждениям и разрушениям, однако в целом от проблем с полостью рта не застрахован никто.

Ранее стоматолог рассказал, как красное вино «борется» с кариесом. Не так давно медицинские специалисты выяснили, что в красном вине содержится полифенол. Это вещество помогает напитку оказывать положительное воздействие на состояние зубов человека. Об этом писал NEWS.ru.