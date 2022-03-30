Названа опасность зависимости от кофе

Гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что зависимость от кофе приводит к нарушению сна, снижению работоспособности, повышенной возбудимости, приступам изжоги и износу сердца. Она добавила, что вкупе с курением происходит «убийство пищевода». По словам эксперта, при употреблении этого напитка следует придерживаться баланса, сообщает URA.RU.

Нервная система перевозбуждается, нарушается восприимчивость, работоспособность, пропадает сон, сердце начинает работать на износ, появляется изжога, — пояснила Дианова.

Она уточнила, что некоторые люди могут выпивать по 8–10 чашек кофе в день. Для того, чтобы человек избавился от зависимости, следует отказаться от напитка на три недели.

Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев ранее заявил, что совместный приём витаминов и лекарственных средств может привести к обратному и опасному результату. По его словам, может произойти снижение эффективности препаратов и проблемы с их усвоением. Он посоветовал принимать лекарственные препараты либо до приёма пищи, либо после. Эксперт при этом призвал обращать внимание на инструкцию по применению лекарственных препаратов.