Врач назвал опасность ватных палочек для ушей

Чистка ушей ватными палочками может повредить барабанную перепонку, предупредил отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с «Радио 1». Из-за этого ушной проход может воспаляться, что несёт угрозу даже для головного мозга, сообщил он.

Палочкой можно сделать в барабанной перепонке дырку. А если человек живёт с перфорированной барабанной перепонкой, то любое попадание воды в слуховой проход для пациента будет губительным. Даже пот, который попадает в ушной проход, может в этом случае спровоцировать воспалительные явления. Инфекция попадает в среднее ухо, а оттуда может устремиться в головной мозг. Может произойти нагноение, и гнойный процесс приведёт к вторичному менингиту — нагноению оболочек мозга, — сказал Зайцев.

Он порекомендовал для очистки ушей использовать капли, которые разжижают серу, или трёхпроцентный раствор перекиси водорода. Также можно промывать уши разбавленной в питьевой воде содой: её в состоянии кашицы вставляют в слуховой проход на ватном фитиле и так размягчают серу.

Ранее оториноларинголог Ольга Щекатурова посоветовала при заложенном носе делать массаж. Он уменьшит отёк, улучшит кровообращение и спровоцирует отток слизи.