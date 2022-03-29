Названа опасность совместного приёма витаминов и таблеток

Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев заявил, что совместный приём витаминов и лекарственных средств может привести к обратному и опасному результату. По его словам, может произойти снижение эффективности препаратов и проблемы с их усвоением. Он посоветовал принимать лекарственные препараты либо до приёма пищи, либо после, сообщает URA.RU.
Приём ряда лекарственных средств одновременно с витаминами и биодобавками может привести к снижению их эффективности. Лучше препараты не сочетать ни с чем, — отметил Токарев.
Эксперт при этом призвал обращать внимание на инструкцию по применению лекарственных препаратов.
Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев ранее заявил, что отказ от завтрака или длительные перерывы между приёмами пищи грозят обострением болезней желудочно-кишечного тракта. Он добавил, что людям желательно питаться регулярно, минимум три раза в день. По словам эксперта, желательно между приёмами пищи включить перекусы. Он подчеркнул, что восемь часов без еды «ничем хорошим не заканчиваются». Самым частым заболеванием из-за отказа от завтрака является гастрит, при этом, по мнению врача, заболевание присутствует у большинства людей, но обостряется и проявляется из-за халатного отношения к еде.