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Названа опасность совместного приёма витаминов и таблеток

Профилактолог Токарев назвал опасность совместного приёма витаминов и таблеток
05:08, 30 марта 2022
Названа опасность совместного приёма витаминов и таблеток Фото: publicdomainpictures.net/Vera Kratochvil/СС0
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Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев заявил, что совместный приём витаминов и лекарственных средств может привести к обратному и опасному результату. По его словам, может произойти снижение эффективности препаратов и проблемы с их усвоением. Он посоветовал принимать лекарственные препараты либо до приёма пищи, либо после, сообщает URA.RU.

Приём ряда лекарственных средств одновременно с витаминами и биодобавками может привести к снижению их эффективности. Лучше препараты не сочетать ни с чем, — отметил Токарев.

Эксперт при этом призвал обращать внимание на инструкцию по применению лекарственных препаратов.

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев ранее заявил, что отказ от завтрака или длительные перерывы между приёмами пищи грозят обострением болезней желудочно-кишечного тракта. Он добавил, что людям желательно питаться регулярно, минимум три раза в день. По словам эксперта, желательно между приёмами пищи включить перекусы. Он подчеркнул, что восемь часов без еды «ничем хорошим не заканчиваются». Самым частым заболеванием из-за отказа от завтрака является гастрит, при этом, по мнению врача, заболевание присутствует у большинства людей, но обостряется и проявляется из-за халатного отношения к еде.

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