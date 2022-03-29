Названа опасность совместного приёма витаминов и таблеток

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Противоположность любви — это не ненависть, а равнодушие, при этом столь сильные негативные эмоции разрушают человека, который их испытывает, считает психолог Виктория Мещерина. По её мнению, ненавидеть человека — это по-своему его любить, пишет Pravda.Ru.

Противоположность любви — это не ненависть, а равнодушие, при этом столь сильные негативные эмоции разрушают человека, который их испытывает, считает психолог Виктория Мещерина. По её мнению, ненавидеть человека — это...