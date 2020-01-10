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Учёные из Королевского колледжа Лондона считают, что пыль от автомобильных тормозов влияет на иммунную систему человека, в результате чего повышается риск возникновения лёгочных инфекций.

По результатам исследования, при трении тормозной колодки о металлический диск её частицы превращаются в порошок. Учёные выяснили, что в этой пыли содержатся вещества, которые мешают белым кровяным телам бороться с обычными инфекционными бактериями, сообщает издание «Профиль». Уточняется, что тормозная пыль опасна не меньше, чем дизельные пары.

Как ранее писал NEWS.ru, медики объяснили, чем опасно для детей поедание снега на улицах. Дело в том, что снежный покров на территории города всегда смешивается с землёй и собирает на себе копоть от машин и грязь. Поэтому у детей, наглотавшихся снега, есть большая вероятность развития отравлений.