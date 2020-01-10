Учёные из Королевского колледжа Лондона считают, что пыль от автомобильных тормозов влияет на иммунную систему человека, в результате чего повышается риск возникновения лёгочных инфекций.
По результатам исследования, при трении тормозной колодки о металлический диск её частицы превращаются в порошок. Учёные выяснили, что в этой пыли содержатся вещества, которые мешают белым кровяным телам бороться с обычными инфекционными бактериями,
Как ранее писал NEWS.ru, медики объяснили, чем опасно для детей поедание снега на улицах. Дело в том, что снежный покров на территории города всегда смешивается с землёй и собирает на себе копоть от машин и грязь. Поэтому у детей, наглотавшихся снега, есть большая вероятность развития отравлений.
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