Названа опасность приёма антибиотика «Азитромицина» при коронавирусе

Совместный приём антибиотика «Азитромицина», который часто назначают при осложнённом течении коронавируса, с другими препаратами может ухудшить состояние больного, свидетельствуют данные исследований.
Учёные из Университета Иллинойса (Чикаго, США) изучили сведения о более чем 44 миллионах пациентов и сравнили результаты групп, принимавших «Амоксициллин» и «Азитромицин» соответственно. Данные исследования
Выяснилось, что приём «Азитромицина» и лекарств, которые могут влиять на электрические импульсы сердца, связан с сорокапроцентным увеличением частоты нарушений функций этого органа. В частности, наблюдались обмороки, тахикардия и даже остановки сердца. К влияющим на электрические импульсы препаратам относятся, в частности, гипотензивные средства («от давления»), антидепрессанты, опиоиды и препараты от малярии.
Как писал NEWS.ru ранее, российский Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир». Ранее они могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен