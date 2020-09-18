Названа опасность приёма антибиотика «Азитромицина» при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/1fd2a546-f95a-11ea-a940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совместный приём антибиотика «Азитромицина», который часто назначают при осложнённом течении коронавируса, с другими препаратами может ухудшить состояние больного, свидетельствуют данные исследований.

Учёные из Университета Иллинойса (Чикаго, США) изучили сведения о более чем 44 миллионах пациентов и сравнили результаты групп, принимавших «Амоксициллин» и «Азитромицин» соответственно. Данные исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Выяснилось, что приём «Азитромицина» и лекарств, которые могут влиять на электрические импульсы сердца, связан с сорокапроцентным увеличением частоты нарушений функций этого органа. В частности, наблюдались обмороки, тахикардия и даже остановки сердца. К влияющим на электрические импульсы препаратам относятся, в частности, гипотензивные средства («от давления»), антидепрессанты, опиоиды и препараты от малярии.

Как писал NEWS.ru ранее, российский Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир». Ранее они могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.