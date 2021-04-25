Названа опасность плесени в хлебе

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Российские хозяйки, заметив плесень на хлебе, жалеют его выкидывать, они стараются срезать поражённый участок и наделать из хлеба хотя бы сухарей. Но врачи не советуют так делать, потому что небольшой плесневелый участок — это лишь видимая часть. Как правило, в таких случаях заражена вся буханка.

Малейшая точечка говорит о том, что весь кусок, всё изделие поражено. Поэтому то, что мы видим внешне, внутри поражения гораздо больше, — сообщила в беседе с «360» врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

Она призвала не есть заплесневелую пищу и перечислила опасности таких продуктов. Так, по её словам, любая плесень опасна, за исключением голубой и зелёной, встречающихся на определённых видах сыра. Плесень в молочных продуктах также не стоит игнорировать.

Например, если на крышке кефира или йогурта есть немного плесени, то всю бутылку надо выкидывать.

Главная опасность плесени — она может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта, а также серьёзную аллергию. Нередко вызывает несварение, диарею, газообразование.

Ранее NEWS.ru писал, что вещества, способные останавливать размножение и функционирование SARS-CoV-2, содержат плесневые грибы рода Aspergillus. К такому выводу пришла группа учёных из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), Федерального сельского университета Пернамбуку в Бразилии, индийских университетов Амити и Дели и Университета Квазулу-Натал в ЮАР.