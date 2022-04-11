Названа опасность навязчивых мечтаний

Дезадаптивная мечтательность замещает реальность, интенсивные навязчивые фантазии мешают жить в настоящем мире, сообщает издание argumenti.ru. Об этом в 2002 году предупреждал израильский психолог Эли Сомер. Привести к такому состоянию, по его мнению, могут травмирующие события в детстве.

Пациенты, которых исследовал специалист, с помощью фантазий пытались избежать негативной ситуации или окружения, хотя данное состояние встречается и у тех, кто с подобным не сталкивался.

Навязчивые грёзы не являются официальным диагнозом, но многим действительно мешают. Они определяются рядом признаков. Это чрезмерное фантазирование, подробное и продуманное. Его могут провоцировать впечатления от искусства и СМИ. Также о проблеме говорят повторяющиеся движения во время фантазий, как при обсессивно-компульсивном расстройстве.

Некоторые из-за грёз часами не могут уснуть или встать с постели, забывают питаться, следить за гигиеной или общаться с родными.

Ранее главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица рассказал, что обратиться за помощью к врачу необходимо при появлении апатии, тревожности, хронической усталости или агрессии. Он отметил, что часто человек сам не осознаёт, что у него появились проблемы, тогда направить его к психиатру должны родственники.