Названа опасность молодой картошки

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Молодой картофель может быть опасен для здоровья в первую очередь из-за желания аграриев поскорее вырастить его, в связи с чем в овощ добавляют массу нитратов. Об этом пишет издание «Главред».

Если говорить про нитраты, то больше всего их в кожуре. Однако если покупатель уверен в производителе или сам вырастил картошку, то лучше есть вместе с кожурой, потому что именно в ней также содержится огромное количество витаминов.

Купленный на рынке картофель лучше замачивать в холодной воде перед готовкой хотя бы на полчаса. Это уменьшит вредные вещества на четверть.

Не рекомендуется злоупотреблять картофелем и людям с серьезными формами диабета, а также детям, беременным и кормящим женщинам, отмечают опрошенные изданием врачи. Впрочем, если овощ качественный, то в нём содержится витамин С: в 150 граммах может быть до 50% суточной нормы витамина для взрослого человека.

Также в клубнях есть витамины В1, В3, В6 и полезные минералы, такие как железо, калий, фосфор и магний.

Врач-диетолог призвал не отказываться от картофеля из-за популярного мифа о том, что он якобы вреден для снижения веса. Овощ сам по себе не калорийный продукт, объяснила ранее врач Мария Шубина. Тут важно другое — при поедании картофеля нужно учитывать его гликемический индекс.