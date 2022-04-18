Названа опасность использования смартфона в темноте

Использование смартфона в темноте опасно для зрения, так как зрачок расширяется и пропускает больше света, предупреждает Live 24 со ссылкой на данные китайских учёных. Это вызывает усталость глаз и может ухудшить зрение: даже полчаса с гаджетом в руках ночью способны навредить.

Свет от экрана проникает в жёлтое пятно — структуру, которая собирает 80% визуальной информации.

С возрастом, а также в связи с регулярным раздражающим эффектом яркого света функции зрения снижаются и острота зрения начинает ухудшаться. Дегенеративные изменения в сетчатке глаза могут проявляться в ощущениях помутнения и/или искажения зрения. Иногда возникает скотома, когда в центре поля зрения появляется темное пятно, — пишет издание.

Для проверки зрения можно использовать тест Амслера: нарисовать одинаковые квадраты и сконцентрироваться на рисунке. Если линии кажутся искривлёнными, есть проблемы.

Особенно важно следить за зрением диабетикам. Специалисты советуют им регулярное комплексное обследование и скрининг глазного дна.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина рассказала, что длительное использование VR-очков ведёт к усталости и сухости глаз, а также может вызвать проблемы со сном. Чтобы избежать этого воздействия, следует чаще моргать, понизить яркость и делать перерыв каждые 20 минут.