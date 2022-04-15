Названа опасность хронического недосыпания

Эксперт по гигиене сна и глава компании Sleep and Snooze Стив Пейн рассказал, что хроническое недосыпание может вызывать диабет. Он сослался на исследование, которое проводила его компания несколько лет назад. Специалист отметил, что риску развития диабета подвержены люди моложе 40 лет, пишет портал «МедикФорум».

Учёные обнаружили, что люди моложе 40 лет особенно подвержены риску развития диабета, если страдают бессонницей, — поделился Пейн.

Эксперт тем не менее признался, что причинно-следственная связь между нарушениями сна и диабетом так и не была подтверждена.

Диетолог Алексей Калинчев ранее заявил, что успех в похудении на 80% зависит от правильного питания человека, на 20% — от физических нагрузок. По словам эксперта, если человек не скорректировал свой рацион, то он рискует прибавить ещё больше лишнего веса. Он назвал заблуждением то, что полные люди потребляют пищу в больших объёмах.

Он пояснил, что из-за спортивных занятий увеличится аппетит, а вместе с ним и количество приёмов пищи. Диетолог указал на то, что если человек решил похудеть, то необходимо заменить простые углеводы сложными и перенести их до четырёх часов дня.