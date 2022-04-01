Названа опасность чрезмерного употребления сладкого

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что чрезмерное употребление сладкого может привести к развитию метаболического синдрома, который ведёт к сахарному диабету, атеросклерозу, жировой дистрофии печени и панкреатиту. Он добавил, что набор этих симптомов может также свидетельствовать о заболевании булимией, когда человек начинает есть без остановки, сообщает URA.RU.

У человека из-за переедания сладкого может развиться метаболический синдром. Это в свою очередь может привести к набору избыточного веса, а дальше к развитию сахарного диабета, — поделился Болибок.

Для предотвращения развития этих симптомов эксперт посоветовал соблюдать нормы пищевого потребления.

Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев ранее заявил, что совместный приём витаминов и лекарственных средств может привести к обратному и опасному результату. По его словам, может произойти снижение эффективности препаратов и проблемы с их усвоением. Он посоветовал принимать лекарственные препараты либо до приёма пищи, либо после. Эксперт при этом призвал обращать внимание на инструкцию по применению лекарственных препаратов.