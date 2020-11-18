Названа опасная ошибка при использовании антисептиков

https://static.news.ru/photo/e4bc485c-2980-11eb-af90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обработка рук антисептиком после их мытья с мылом может оказаться опасной для здоровья. Об этом предупредила доктор медицинских наук Ольга Ершова.

Если такую процедуру повторять слишком часто, может сформироваться контактный дерматит, пояснила она. При одновременном использовании мыла и антисептика происходит агрессивное воздействие на липидный кожный слой, а вода способствует его вымыванию, пишет «Российская газета».

Первым признаком контактного дерматита является жжение. Когда оно становится нестерпимым, люди выявляют причинно-следственную связь и перестают обрабатывать руки совсем, оставляя лишь мытьё. Однако делают это часто, что усугубляет проблему: повреждённый липидный слой продолжает вымываться.

Врач отметила, что цель гигиены рук — не сделать их стерильными, а удалить лишние загрязнения и снизить количество микробов до той дозы, которая не опасна для человека. Однако в условиях пандемии многие пользуются антисептиками чрезмерно и бесконтрольно.

Ершова посоветовала разделять процедуры. Когда нужно вымыть руки, не следует применять антисептик. Обеззараживающее средство она рекомендовала применять тогда, когда рядом нет воды и мыла. Кроме того, врач посоветовала отдавать предпочтение дезинфекторам, в составе которых содержатся увлажняющую кожу вещества.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать смартфоны для защиты от коронавируса.