Названа опасная болезнь, на которую указывает тошнота

https://static.news.ru/photo/822d0a30-c7e8-11eb-a31e-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack / globallookpress

Нейрохирург предупредил россиян, что есть несколько симптомов, включая тошноту и головную боль, которые могут указывать на опухоль мозга. У человека также могут быть проблемы с произношением слов и их пониманием, слабость в теле. Такое заявление сделал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заведующий нейрохирургическим отделением Московского научно-исследовательского онкологического института Антон Зайцев.

Он призвал обратить внимание на сдавливающую головную боль по утрам, которая может сопровождаться сильной тошнотой. Также нужно сходить к врачу, если эти два симптома сопровождаются головокружением и не проходят даже после анальгетиков.

Нейрохирург добавил, что большая опухоль может долго не проявляться. Всё зависит от её расположения: те, которые близко к оболочке головного мозга, где много нервных окончаний, проявятся раньше, а опухоли, развивающиеся глубинно, вырастут до больших размеров и никак себя не покажут до последнего.

Есть несколько видов симптомов, которыми можно характеризовать наличие объёмного образования в мозге. Это общемозговая симптоматика — головная боль, головокружения, тошнота, рвота; и очаговая симптоматика, когда у пациентов возникают проблемы с произношением слов, пониманием слов, возникает слабость в конечностях, так называемый гемипарез, — сказал врач.

Часто люди испытывают головную боль, которая связана с напряжением: она не опасна, но требует вмешательства специалистов, рассказала ранее врач-терапевт Надежда Чернышова. Есть виды боли, при которых следует вызывать скорую.