https://static.news.ru/photo/eefc7c52-69e5-11ea-82fb-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Италии раскрыли подробности о смертях заразившихся коронавирусом. Почти у всех погибших были проблемы со здоровьем.

В Италии от коронавируса скончались почти три тысячи человек и лишь у троих не было никаких патологий. Отмечается, что почти все погибшие в стране от коронавируса имели другие серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на исследование, проведённое итальянскими службами здравоохранения.

Так, почти половина умерших из-за коронавирусной инфекции страдали по меньшей мере от трёх заболеваний, а около четверти скончавшихся имели хотя бы одну или две проблемы со здоровьем. Кроме того, у трети исследованных были проблемы с сердцем, у 75% пациентов было высокое давление, у 35% — диабет. При этом средний возраст жертв коронавируса в Италии составил 79,5 года.

В Италии на 18 марта жертвами коронавируса, распространяющегося воздушно-капельным путём, стали более 2970 человек, а общее число выздоровевших пациентов превысило 4000, сообщал NEWS.ru.