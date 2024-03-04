Названа новая опасность ожирения при беременности Канадские ученые заявили, что ожирение повышает риск мертворождения

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Ожирение увеличивает риск мертворождения, выяснили ученые из Королевского университета в Канаде. Результаты исследования опубликовали в журнале CMAJ. При этом специалисты пришли к выводу, что этот риск повышается на поздних сроках беременности.

Ученые проанализировали более 680 тысяч записей о родах, которые проходили в Канаде с 2012 по 2018 год. Исследователи обнаружили, что у женщин с первой степенью ожирения на 39-й неделе беременности риск мертворождения был в два раза выше по сравнению с теми, кто имел нормальный индекс массы тела. По словам ученых, к 40-й неделе этот риск повышается более чем в четыре раза. Специалисты выразили надежду, что их исследование поможет разработать индивидуальный подход при консультировании беременных пациенток с избыточным весом.

Бариатрический хирург Бекхан Хациев ранее заявил, что стремление «заесть» эмоции при депрессии приводит к изменению пищевых привычек и тем самым провоцирует набор лишнего веса. По его словам, еще одной причиной ожирения может быть отсутствие физической активности в период депрессии. Кроме этого, при таком состоянии происходит нарушение сна и замедление метаболизма, что также влияет на избыточный вес.