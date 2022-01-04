Названа неожиданная причина тромбоза

Хирург и кардиолог Владимир Хорошев заявил, что чрезмерное утепление в холодную погоду повышает риск тромбоза. По его словам, склонность к образованию тромбов повышает парниковый эффект. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Если температура 3–4 градуса тепла или мороза, а человек укутан девятнадцатью шарфами и одет в три свитера, он тоже провоцирует у себя формирование тромбоза, — рассказал Хорошев.

Он добавил, что причиной возникновения тромбоза могут также стать обморожение, травмы конечностей, последствия коронавируса и хронические заболевания. Первым симптомом хирург назвал похолодание в месте, где образовался тромбоз. В этом случае он порекомендовал незамедлительно обращаться к врачу.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что три категории людей — пожилые, с хроническими заболеваниями и тяжело перенёсшие COVID-19 — спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавируса могут умереть в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба. Он добавил, что при отказе от периода восстановления симптомы могут прогрессировать.