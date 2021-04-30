Названа неожиданная причина набора лишнего веса

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Неограниченное употребление ягод может стать причиной набора лишнего веса. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказала врач-диетолог Ольга Шмелёва.

По словам Шмелёвой, ягоды имеют довольно высокую калорийность и их употребление необходимо регламентировать , иначе существует высокий риск набрать лишние килограммы.

Вместе с тем ягоды являются и источником витаминов и минералов, поэтому при отсутствии проблем с весом их можно есть без ограничений.

При этом специалист напомнила, что к появлению лишних килограммов могут привести отсутствие физической активности и неправильное питание, поэтому во всём следует знать меру.

Ранее диетолог Римма Мойсенко рассказала о том, что после поста следует возвращаться к стандартной модели питания с употреблением мяса и других белковых продуктов постепенно.