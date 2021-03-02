Названа максимально допустимая доза шоколада в день

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что дневная доза шоколада не должна превышать одного или двух кусочков. В случае серьёзных умственных или физических нагрузок допускается съедать целую плитку шоколада при условии, чтобы она не была единственной пищей для человека.

Медик напомнила, что не весь шоколад одинаково полезен. Следует выбирать дорогой продукт с большим процентом какао и минимальным количеством посторонних ингредиентов. Такой шоколад благотворно влияет на организм человека, компоненты лакомства защищают от старения и сердечно-сосудистых заболеваний, расслабляют, понижают давление и успокаивают.

Важно правильно употреблять шоколад. Его нужно не просто жевать, а рассасывать. Такой способ употребления позволяет лучше прочувствовать вкус лакомства и его не захочется съесть больше положенного, отметила доктор в беседе с «Москвой 24».

Как писал NEWS.ru, самым полезным шоколадом является горький с орехами. Он содержит полезное вещество теобромин, а также цинк и магний. В орехах есть полезные жиры и омега-3. Об этом заявила врач-диетолог Наталья Нефёдова. Также шоколад может защитить от гипертонии. Он повышает уровень «хорошего» холестерина и понижает уровень «плохого».

Врач-аллерголог, кандидат медицинских наук Анатолий Бала заявил, что сильная любовь к шоколаду может сигнализировать о нехватке в организме веществ, которые обладают антидепрессивным поведением. Также человек может хотеть увеличить свою мозговую активность, поскольку шоколад содержит кофеин.