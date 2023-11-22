Названа максимальная продолжительность жизни после пересадки сердца Хирург Умнов: продолжительность жизни после пересадки сердца достигает 20 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максимальная продолжительность жизни после пересадки сердца, зафиксированная в России, составляет 17 лет, а в мире — 20 лет, заявил в разговоре с NEWS.ru преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения хирург Александр Умнов. По его словам, организм каждого пациента индивидуально реагирует на столь сложную операцию.

Максимальная продолжительность жизни, зафиксированная в России, — 17 лет. В мире — 20 лет. Около 50% больных доживают до 12 лет. Трудно сказать, когда у человека может начаться отторжение. Все индивидуально, хотя иммунодепрессанты замедляют этот процесс, — сказал эксперт.

Умнов объяснил, что пересадка сердца приводит к сильному снижению иммунитета, в результате чего повышается риск смерти от инфекций или онкологии. Он также отметил, что такое оперативное вмешательство может стать причиной поражения пересаженного сердца атеросклеротическими бляшками или развития васкулита — воспаления сосудистой стенки органа. Также, по его словам, высок риск возникновения почечных осложнений из-за побочных эффектов циклоспорина — мощного иммунодепрессивного препарата, назначаемого прошедшим через трансплантацию пациентам.

Всем больным после трансплантации сердца показаны физические аэробные тренировки. Абсолютный запрет на физическую активность — популярный миф. Физические тренировки улучшают адаптацию к физическим нагрузкам и способствуют модификации факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, — добавил врач.

В частности, Умнов порекомендовал пациентам проходить не меньше 5 км в день, а также заниматься плаванием и кардио-нагрузками на велотренажере или беговой дорожке. При этом вредные привычки, в том числе в еде, необходимо полностью исключить, поскольку они могут нанести вред донорскому сердцу, подчеркнул хирург.

Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что полезной для сердечно-сосудистой системы рыбой является лосось. Специалист отметила, что в нем содержится большое количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для работы сердечной мышцы.