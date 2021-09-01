Названа идеальная температура для борьбы с вирусами

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал назвал идеальную температуру для борьбы с вирусом, передаёт радио Sputnik.

По его словам, повышение температуры тела является защитной реакции организма на инфекцию. Ферментные системы бактерий и генетический аппарат вирусов работают при определённой температуре. И когда она поднимается , этим патогенным микроорганизмам становится труднее размножаться.

По словам Болибока, идеальной является температура, при которой организм эффективнее всего борется с вирусом — это от 37 до 38,5.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял опасное заблуждение о необходимости снижать температуру тела человека. Он сообщил, что в больницах у неинфекционных больных температуру тела не снижают, если она не поднимается выше 38 градусов. Врач предостерёг от приёма лишних лекарств. Также медик подчеркнул, что у некоторых людей нормальная температура тела может превышать показатель 36,6 градуса.