Названа группа риска по повторному заболеванию COVID-19

https://static.news.ru/photo/9cfe390c-20ad-11eb-bcec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Высокий титр антител против коронавируса не говорит напрямую о доле так называемых защитных — протективных — антител. Поэтому повторное заражение COVID-19 после перенесённого заболевания не исключается. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук. врач-иммунолог Николай Крючков.

По словам Крючкова, в действительности от вируса защищают особые клетки иммунной системы с протективными функциями, а также протективные антитела — то есть не все, что определяются в организме человека.

Большая часть, по крайней мере, значительная доля антител не обладает протективными свойствами. <...> Поэтому нас в первую очередь интересует титр или доля протективных антител, — сообщил медик.

В каком-то конкретном случае протективных антител может оказаться недостаточно, в связи с чем перенесённое заболевания или вакцинация не дают стопроцентной гарантии того, что человек не заразится коронавирусом, но практически сводит к нулю среднетяжёлое или тяжёлое течение болезни.

Чаще всего с риском повторного заражения сталкиваются люди с ослабленным иммунитетом.

Речь идет о тех, у кого диагностированы первичный или наиболее распространенный вторичный иммунодефицит. Это люди, которые, например, принимают иммуносупрессивные препараты. Также снижается иммунная реакция при аутоиммунных заболеваниях, онкологических заболеваниях, при тяжелых хронических заболеваниях. Также у пожилых людей снижена реактивность иммунной системы, — пояснил иммунолог.

Ранее стало известно, что российские медики выявили новый штамм коронавируса российского происхождения. Первую так называемую северо-западную мутацию нашли у жителя Петербурга.