Названа главная опасность солярия Врач Тананакина: восполнение витамина D в солярии может спровоцировать рак

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Солярий не стоит использовать для восполнения витамина D, посоветовала в беседе с РИАМО врач-эндокринолог Наталия Тананакина. По словам специалиста, после активного посещения салонов для искусственного загара участились случаи рака кожи.

Сейчас все-таки солярий не рекомендуется, потому что очень участились случаи рака кожи после активного посещения. Поэтому необходимо уделять время естественному солнечному облучению и при этом стараться не находиться на активном солнце, — заявила Тананакина.

Она пояснила, что поддержать уровень витамина D в крови поможет пребывание на открытом пространстве, когда на кожу попадают даже не совсем качественные лучи ультрафиолета. В таких случаях, по словам Тананакиной, витамин D образуется естественным путем.

Врач-дерматовенеролог Александра Филева ранее заявила, что снизить риск образования меланомы и других онкологических проблем при посещении солярия можно при сокращении частоты и длительности процедур. При этом, по ее словам, искусственное ультрафиолетовое излучение признано онкогенным фактором. Специалист рекомендовала начинать с одной процедуры в солярии в неделю, а затем постепенно увеличивать количество сеансов до двух-трех.