Названа диета, снижающая риск заражения коронавирусом

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Диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис рассказала о диете, которая поможет снизить риск развития коронавирусной инфекции, а в случае заболевания уменьшит риск осложнений.

Для защиты от вируса необходимо включить в рацион фрукты и овощи разных цветов. Это поможет получить необходимый набор витаминов.

Разнообразие цветов обеспечит употребление различных фитонутриентов — химических веществ с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые важны для поддержания нашего здоровья, — подчеркнула диетолог.

Кроме фруктов и овощей необходимо включить в рацион бобы, птицу, тофу, чечевицу, яйца и рыбу. Эти продукты обладают важным источником белка. Диетолог также считает правильным употреблять сезонные продукты, поскольку кишечнику полезно получать разнообразную пищу, сообщает Medicalxpress.

Как писал NEWS.ru, для профилактики коронавируса полезно употреблять рыбий жир. Состояние иммунитета во многом зависит от полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в организме. Для их восполнения важно употреблять достаточное количество рыбы, морских водорослей и растительного масла.