Бронхиальная астма снижает риск заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/adc7f158-3492-11eb-86ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/Global Look Press

Люди, страдающие бронхиальной астмой, меньше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Вероятность того, что они заболеют, ниже примерно на треть по сравнению с остальными людьми, заявили израильские учёные.

Конкретные причины этого доподлинно неизвестны. Однако есть три гипотезы, объясняющие этот феномен.

Во-первых, респираторная аллергия связана со значительным сокращением ангиотензинпревращающего фермента (АСЕ2), который коронавирус использует как точку входа в клетку.

Во-вторых, многие астматики используют ингаляционные кортикостероиды, а те, в свою очередь, могут снижать распространение коронавируса.

Наконец, в случае с больными астмой также может действовать социальный фактор. Такие люди с большей вероятностью будут соблюдать меры эпидемической безопасности, включая ношение защитных масок, социальное дистанцирование и правила гигиены, передаёт РИА Новости.

Медики полагают, что их исследование может принести пользу при выработке медицинских рекомендаций для отдельных групп населения с уже существующими заболеваниями.

Ранее учёные Великобритании, Швеции и США пришли к выводу, что вероятность заразиться коронавирусной инфекцией снижается, если употреблять в пищу определённые добавки. В них должны содержаться пробиотики, поливитамины, цинк, омега-3 жирные кислоты, витамины С и D, писал NEWS.ru.