Названа болезнь, которая спасает от COVID-19

Если человек заразился вирусом гриппа, то COVID-19 не сможет поразить его. Об этом руководитель стационара клинической больницы «РЖД-Медицина» им. Н. А. Семашко, кардиолог Заур Шугушев рассказал «Известиям».

По мнению кардиолога, в том случае если ринoвирус первым поразил лёгкие, корoнавирусная инфекция уже не может пройти сквозь их ткань. Однако существует опасность одновременного заражения обоими видами вирусов.

Но если всё-таки два вируса сходятся в одно время, то течение обеих болезней будет протекать сложнее, то есть человек будет переносить намного хуже, — цитирует его издание.

Эксперт добавил, что при этом коронавирусу не удастся в долгосрочной перспективе занять место гриппа. Последний прочно удерживает свои позиции. Его доля в структуре заболеваемости — 10%.

Ранее стало известно, что обнаруженная в Калифорнии мутация коронавирусной инфекции, получившая название «эпсилон», научилась обходить антитела. Об этом рассказали учёные Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology. Новый штамм вируса SARS-CoV-2 получил три изменения в критически важных участках спайкового белка, пояснили они.