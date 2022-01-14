Назван защищающий от «омикрона» уровень антител к коронавирусу

Защиту от «омикрон»-штамма коронавируса обеспечивает только крайне высокий уровень антител до тысячи BAU/мл, заявил «Радио 1» вирусолог Максим Скулачёв. По его словам, при десятках или нескольких сотнях антител необходимо в скорейшем времени пройти ревакцинацию от COVID-19.

Есть такое правило по поводу «омикрона»: если у вас зашкаливающий уровень антител — до тысячи BAU/мл, тогда ревакцинацию можно на некоторое время отложить. Но если у вас десятки или считанные сотни антител, то думать не о чем — надо ревакцинироваться, — подчеркнул Скулачёв.

Он отметил, что из-за специфики «омикрона» нужный уровень антител будет держаться только первые два-три месяца. Поэтому, пояснил Скулачёв, людям, у которых прошло больше этого времени с момента прививки, нет никакого смысла проверять наличие антител.

Ранее главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что решение о вакцинации на основании измерения антител не имеет под собой научных оснований. По его словам, это пустое занятие. Специалист порекомендовал россиянам прививаться от коронавируса раз в полгода, исходя из рекомендаций Минздрава и аналогичной точки зрения представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).