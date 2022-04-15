Назван вред бананов для людей с больными почками

Нутрициолог Сильвия Мелендес Клингер заявила, что людям, у которых есть проблемы с почками, стоит употреблять бананы с особой осторожностью, так как переедание может привести к ухудшению состояния из-за большого количества калия в них. Она пояснила, что человек с болезнью почек может не сразу заметить ухудшение в состоянии органа, а перегрузка организма калием может привести к перегрузке почек, пишет портал «МедикФорум».

Чрезмерное употребление бананов может негативно сказаться на здоровье людей с болезнями почек. Всё дело в огромном количестве калия, который содержат эти фрукты, — рассказала Мелендес Клингер.

Она также указала на вред потребления апельсинов, так как они также содержат большое количество калия.

Диетолог Алексей Калинчев ранее заявил, что успех в похудении на 80% зависит от правильного питания человека, а 20% — от физических нагрузок. По словам эксперта, если человек не скорректировал свой рацион, то он рискует прибавить ещё больше лишнего веса. Он назвал заблуждением то, что полные люди потребляют пищу в больших объёмах. Он пояснил, что из-за спортивных занятий увеличится аппетит, а вместе с ним и количество приёмов пищи. Диетолог указал на то, что если человек решил похудеть, то необходимо заменить простые углеводы сложными и перенести их до четырёх часов дня.