Назван витамин, помогающий избежать тяжёлой формы коронавируса

Согласно данным проведённых в китайской Ухани научных изысканий, витамин C, употребляемый во время лечения, способен уменьшать сроки пребывания пациентов с COVID-19 в медицинских учреждениях. Как сообщило британское издание The Telegraph, данный витамин действует одновременно в двух направлениях: помогает избежать тяжёлого течения болезни и ускоряет процесс выздоровления.

Возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления, — говорится в научном труде.

Это связано с механизмом действия витамина: при внутривенных инъекциях его возрастает уровень кислорода в крови, что способствует подавлению воспалительного процесса. По результатам исследования учёные выступили с инициативой о повсеместном применении данной методики.

Доказанный факт, что включение внутривенного введения витамина C на 70% ускоряет темпы выздоровления. По данным соавтора ещё одного материала, Анитры Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии, количество ежедневно вводимого витамина не должно превышать 6–24 грамма.

Ранее австралийские учёные из Квинсленда назвали фактор, который провоцирует тяжёлое течение коронавируса. Это генетическая предрасположенность к кислотному рефлюксу или изжоге.