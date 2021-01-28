Назван витамин, дефицит которого грозит внезапной смертью при COVID-19

https://static.news.ru/photo/655c9aca-61d0-11eb-a833-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Учёные из Нидерландов и Бельгии выявили витамин, нехватка которого приводит к тяжёлому течению коронавируса и внезапной смерти. По их мнению, стенки сосудов становятся уязвимыми к повреждениям при дефиците витамина К.

Российские эксперты согласились с предложенной теорией, а также рассказали, как устранить дефицит данного витамина, сообщают «Известия». Издание отмечает, что исследование показало важное значение витамина для здоровья лёгких и регуляции процессов свертывания крови. Он также активизирует белок S, выполняющий роль в профилактике тромбозов.

С дефицитом в организме витамина К можно бороться всего лишь употребляя зелёные овощи с оливковым маслом. Так считает завкафедрой фармакологии МГУ им. М. В. Ломоносова профессор Олег Медведев. По его словам, актуальный витамин также содержится в жирных сырах, молоке и сливочном масле.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские учёные зарегистрировали на территории страны почти полторы тысячи мутаций коронавируса. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что все обнаруженные мутации носят нейтральный характер и не влекут за собой никаких изменений в отношении «вирус и человеческий организм».