Назван вес самого маленького спасенного недоношенного ребенка в Подмосковье Подмосковные медики в 2022 году спасли недоношенного младенца весом 410 граммов

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Вес самого «легкого» новорожденного с экстремально низкой массой тела, спасенного в Подмосковье с начала 2022-го, составил 410 граммов, рассказала NEWS.ru первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова. Она напомнила также, что 17 ноября — Международный день недоношенных детей. По ее словам, в Мособласти медики к середине ноября выходили свыше 200 подобных младенцев.

Всего с начала года неонатологи спасли более 2,2 тысячи детей, появившихся на свет раньше срока. Из них 205 с экстремально низкой массой тела — менее 1000 граммов. Вес самого маленького из спасенных в этом году детей составил 410 граммов. Он появился на свет в Московском областном перинатальном центре и сейчас, благодаря усилиям врачей, уже выписан домой, — отметила Стригункова.

Также власти Подмосковья рассказывали, что свыше одной тысячи детей родилось в Подмосковье за год благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По словам Стригунковой, на текущий год в регионе всего было запланировано проведение свыше 6,5 тысячи таких процедур.