Назван вариант здорового ночного перекуса Диетолог Лисицына посоветовала в качестве ночного перекуса орехи и яйца

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Перед сном можно перекусить яйцами, а если есть захотелось ночью, то лучше выбрать орехи, заявила врач ультразвуковой диагностики и диетолог одной из семейных клиник Светлана Лисицина в интервью «Мосленте». Специалист также отметила, что полезными будут зеленые овощи.

Перед сном можно съесть яйца — они низкокалорийны и питательны, хорошо утоляют голод. Также подойдут зеленые овощи, которые содержат достаточное количество клетчатки и дают чувство сытости, — рассказала специалист.

Лисицина также добавила, что ночью можно употреблять орехи и семена, которые содержат магний и триптофан, способствующие качественному сну. Орехи, богатые жирами и витаминами, быстро утоляют голод, но следует ограничивать их потребление до 20 граммов в день.

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