Назван убивающий раковые клетки «суперпродукт»

Популярная азиатская пряность куркума оказывает активное воздействие на раковые опухоли и помогает предотвратить их рост, об этом заявили медики из исследовательского фонда Cancer Research UK. По словам британских специалистов, благодаря высокой концентрации антиоксидантов в куркуме её необходимо включить в свой рацион для снижения риска онкологических заболеваний, а также для борьбы с уже развившимся раком, пишет Daily Express.

Исследование показало , что у жителей стран, где традиционная кухня подразумевает использование куркумы, были более низкие показатели заболеваемости раком.

Учёные также провели исследование с участием группы добровольцев, больных аденоидной кистозной карциномой — редкой формой рака, которая обычно развивается в слюнных железах или других областях головы и шеи. Эксперимент показал, что через два месяца после того, как в их лечение добавили куркуму, у заболевших наблюдалась стабилизация состояния, а спустя шесть месяцев — значительное уменьшение массы опухоли и её объёма на 80%.

Ранее диетолог Татьяна Дик посоветовала россиянам активнее включать в свой рацион такие специи, как корица, куркума, тимьян, шалфей и орегано. По её словам, эти специи богаты антиоксидантами, которые оказывают противораковое воздействие на организм и борются со свободными радикалами. Также они имеют и другие полезные свойства. В частности, корица понижает сахар в крови, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а куркума улучшает функции мозга и способствует похудению.